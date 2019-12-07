Mehmet Ali Erbil'in son hali

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, tedavi gördüğü hastanede görüntülendi.
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Geçtiğimiz yıl evde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve Kaçış Sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil tedavi olduktan sonra hastaneden çıkmıştı.
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TEKRAR YATTI
Ancak önce kalp spazmı geçiren tedavisinin ardından taburcu olan Erbil,
kasım ayı başında tekrar hastaneye yattı.
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SON HALİ
Mehmet Ali Erbil'in hastanede çekilen son fotoğrafı ise sevenlerini üzdü.
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MASRAFI 150 BİN
Öte yandan Seray Sever ise katıldığı bir programda Erbil'in aylık hastane
masrafının 150 bin lira olduğunu söyledi.
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Fizik tedaviye de başlayan ünlü şovmenin, tedavi gördüğü hastaneye aylık 150 bin lira ödeme yaptığı iddia edildi. Sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil'i geçtiğimiz günlerde ziyarete giden Seray Sever, 62 yaşındaki şovmenin artık sigortasının işlemediğini ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti.
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Güzel sunucu, “Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı.
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Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 150 bin TL ödüyor hastaneye” dedi.
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Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil de “Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı” şeklinde açıklama yaptı.