Mehmet Ali Erbil'in son hali

Fizik tedaviye de başlayan ünlü şovmenin, tedavi gördüğü hastaneye aylık 150 bin lira ödeme yaptığı iddia edildi. Sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil'i geçtiğimiz günlerde ziyarete giden Seray Sever, 62 yaşındaki şovmenin artık sigortasının işlemediğini ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti.