Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kardeşi Yeşim Erbil: Şu an yoğun bakımda, son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili

Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar”