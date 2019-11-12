Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber ölümle pençeleşiyordu bıçak altına yatacak
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Bir hafta arayla üst üste iki kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in bugün apar topar ameliyat olacağı öğrenildi.
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Bir dönem ekranların sevilen şovmeni olan, geçtiğimiz yıldan bu yana ise Kaçış Sendromu hastalığıyla pençeleşen Mehmet Ali Erbil, 235 günlük yoğun bakım sürecinden çıkıp sevenlerini mutlu etmiş, ancak son zamanlarda yaşadığı rahatsızlıklar yine baş göstermişti.
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Yaklaşık iki hafta önce kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde yine hastanenin yolunu tuttuğu öğrenilmişti. Bu sefer ise Erbil'in, iki beyin damarında tıkanıklık olduğu öğrenilmişti.
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Ameliyat olacak: Snobmagazin'in haberine göreünlü şovmenin bugün omurilik ameliyatı olacağı öğrenildi. Erbil'in omuriliğinden ameliyat ile sıvı alınacağı da gelen bilgiler arasında yerini aldı.
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Mehmet Ali Erbil'e bu zor süreçte abisi Mustafa Erbil, dostları yönetmen Tolga Yüce ve şarkıcı Ercan Avşar'ın eşlik edeceği öğrenildi.
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Ne olmuştu?
Mehmet Ali Erbil kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 8 ay hastanede tedavi görmüş ve daha sonra temmuz ayında taburcu edilmişti.
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Zorlu bir tedavi sürecinin ardından temmuz ayında hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, setlere dönerek sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ancak Erbil'in son görüntüsü üzmüştü.
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Peki Mehmet Ali Erbil kimdir?
Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Dedesi Kürt Şeyh Es’edê Erbîlî 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olayına karıştığı için idam edilmiştir.
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Türkmen kökenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in ikinci oğlu olan Mehmet Ali Erbil’in, annesi Yurdagül Eken babasından boşanıp bir subayla evlendiğinde İstanbul'da başlayan ortaokul hayatı Balıkesir'de devam eder, Ankara'da biter.
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Mehmet Ali Erbil, Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandığında daha 17 yaşındaydı.
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Televizyona ilk adımını atmasını sağlayan, hem sunucu, hem de show-man olarak onu ilk keşfeden İzzet Öz'dür. Onunla birlikte televizyon macerası başladı. Onunla birlikte televizyon macerası başladı.
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Daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular.
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Kanal D’de yayınlanan yarışma programı "Çarkıfelek" ve ATV’de uzun bir süre yayınlanan "Tatlı Kaçıklar" dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, "Harakiri" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı filmlerle beyazperdeye geçti
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Son dönemlerde, Sinan Çetin'in "Bay E", Gani Müjde’nin "Kahpe Bizans", Ömer Uğur’un yönettiği "Hemşo" adlı filmlerde rol aldı. 1985′de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı.