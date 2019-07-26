Oyuncu Mehmet Akif Alakurt sosyal medya hesabından Türk bayrağına hakaret dolu bir paylaşımda bulundu. Türk bayrağının altına yazdıklarından rahatsız olan bir takipçisi Alakurt'u polise şikayet etti. Edinilen son bilgiye göre savcılık Alakurt'un paylaşımına karşılık harekete geçti.