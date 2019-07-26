Oyuncu Mehmet Akif Alakurt sosyal medya hesabından Türk bayrağına hakaret dolu bir paylaşımda bulundu. Türk bayrağının altına yazdıklarından rahatsız olan bir takipçisi Alakurt'u polise şikayet etti. Edinilen son bilgiye göre savcılık Alakurt'un paylaşımına karşılık harekete geçti.
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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyada Türk bayrağına 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı' diye hakaret etti, savcılık soruşturma başlattı.
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INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI
Sosyal medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle 'lağım ağızlı' ve 'sapkın' gibi yorumlar alan Mehmet Akif Alakurt, bu kez de Türk bayrağına hakaret etmesiyle gündemde.
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Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.
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POLİSE İHBAR ETTİLER
Bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi.
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Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.