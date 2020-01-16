Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı!

Sosyal medya hesabından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleriyle magazin dünyasında 'Felaket tellalı' lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay'dan bir kötü haber daha geldi. Akay, Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.