MasterChef'te şampiyon belli oldu!
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışmacı MasterChef Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. MasterChef finalinde Cemre ve Alican, Türk, dünya ve imza yemeklerinden oluşan menülerle yarıştı. Acun Ilıcalı'nın da seyircilerin arasından izlediği yarışta şampiyon olan da belli oldu.
Finale kalan iki başarılı yarışmacı Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy, üç ayrı oyunda mücadele etti ve şampiyonluk için iddialı menüler hazırladı. Başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüler hazırlayan Cemre ve Alican yemeklerini şeflerin tadımına sundu. İkinci turda ise bu defa Türk mutfağından bir menü hazırladılar.
Finale gelindiğinde ise Alican ve Cemre imza yemeklerini yaptı. Cemre, Anadolu adını verdiği kuzu kafesten bir yemek yaptı. Alican ise deniz ve et ürünlerinden oluşan bir yemekle jüri karşısına çıktı. Yarışmacılar yaptığı yemeklerin finale yakışır lezzetler olduğunu savunan jüri üyeleri Alican'ın tabağındaki ahtapotun biraz diri kaldığını belirterek puan kırdı.