MasterChef'te şampiyon belli oldu!

Finale kalan iki başarılı yarışmacı Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy, üç ayrı oyunda mücadele etti ve şampiyonluk için iddialı menüler hazırladı. Başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüler hazırlayan Cemre ve Alican yemeklerini şeflerin tadımına sundu. İkinci turda ise bu defa Türk mutfağından bir menü hazırladılar.