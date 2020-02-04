MasterChef Yasin Survivor yolcusu mu?
MasterChef'te kendine has davranışları ile sempati toplayan Yasin Obuz'un TV8'in diğer bir sevilen yarışması Survivor için aday olacağı gündeme geldi.
İzleyiciler, önce bir evlendirme programı ardından Yemekteyiz'le aşina aldıkları Yasin Obuz'u son olarak da MasterChef pragramında izlediler.
Survivor'ın başlamasına sayılı günler kala yarışmacılar da bir bir belli oluyor. Açıklanan son isimlerden biri de MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz oldu.
TV8 ekranlarında her yıl reyting rekorları kıran Survivor yarışması için geri sayım başladı.
Yarışmacıların ardı ardına belli olduğu Survivor’da son olarak açıklanan isimler arasında Yasin Obuz da yer aldı.
MasterChef Yasin olarak tanınan yarışmacı bu kez zorlu yemekler yerine, zorlu parkurları başarıyla tamamlamak için yarışacak.
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul’dan katılıyor.
Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor.
Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz’de de yarışmıştı.
Yasin Obuz, MasterChef’in finaline haftalar kala Batuhan Bayır’la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.