MasterChef Alican'dan canlı yayında olay itiraf!

'MasterChef Türkiye 2019' finalinde 68-64'lük skorla Cemre Uyanık'a mağlup olan ve büyük ödülü kaybeden Alican Sabunsoy, canlı yayında samimi açıklamalarda bulundu.
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Acun Ilıcalı`nın yapımcısı olduğu `MasterChef Türkiye` yarışmasında şampiyonluğu Cemre Uyanık`a kaptıran Alican Sabunsoy, TV8`de yayınlanan `Gel Konuşalım` programına konuk oldu.
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Sunucular Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever`in "Halk seni çok sevdi, sosyal medyadan çok destek aldın" yorumuna Alican, "İlk başta beni favori görmüyorlardı.
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Daha sonra sağ olsunlar destek verdiler. Ben hiç yapmacık davranmadım. Altı ay önce Adana`da normal, sıradan bir hayat yaşıyordum. Bizim kültürümüz zaten çok güzeldir, ailemize bağlıyız. Ailemi çok seviyorum, beni çok güzel yetiştirdiler" karşılığını verdi.
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Yarışmaya katılma sürecini anlatan Alican, "İstanbul`da iş bakıyorum, bu sırada MasterChef`ten çağırdılar. Geldim, katıldım, ilk bölümde elendim. Hayal kırıklığı oldu" dedi.
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Sevilen yarışmacı, "Tekrar iş aramaya başladım. Üç hafta sonra tekrar çağırdılar. Gece 12`de aradılar, telefonda `Tamam kabul edildiniz` dendi. `Tamam, ben finaldeyim` dedim" itirafında bulundu.
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"İnanmak çok çok önemli, o zaman istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Güçlü bir insanım, yapamayacağım hiçbir şey yok, her zaman öyle oldum, bundan sonra da öyle olacak."
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Aynı evde yaşadığı Yasin Obuz`un çok hareketli, kendisinin ise tam aksine sakin olduğu belirtilen Alican Sabunsoy, "Bazen ben de şaşkın şaşkın izliyorum. Dans ediyor, `ne güzel hayat` diyorum. Çok eğleniyoruz" dedi.
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"Ben soğukkanlı, sabırlı, sakin bir insanım, olgun davranmaya çalışırım. Yasin evde çok titiz. Ben de dağınık değilim, ama Yasin bir temizliğe başlıyor.. Yasin`den devamını diliyorum."
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Alican Sabunsoy, Adana`dan İstanbul`a geldikten sonra `MasterChef Türkiye` mücadelesinde tanıştığı fenomen yarışmacı Yasin Obuz`la aynı eve taşınmıştı.