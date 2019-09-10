Masa başı işten sıkıldı, Avustralya'dan gelip Ağrı'da çoban oldu

İnternette karşısına çıkan uluslararası bir kültürel değişim programı vasıtasıyla planladığı geziyi hayata geçirdiğini anlatan Dunn, "Sıkıcı geçen iş hayatımda bir değişiklik yapmak istedim ve bu dünyanın bir parçası olan farklı kültürleri tanımaya karar verdim fakat bu gezinin bir de maddi külfeti olacaktı. Hemen araştırmaya başladım ve internetteki bu fırsatı görünce çok heyecanlandım. Sonunda hayalimi gerçekleştirdim ve binlerce kilometre uzaktan, Avustralya'nın küçük bir kasabasından buraya geldim." diye konuştu.