Mantar avcısı Arthur', 1500 Euro'luk trüf mantarı topladı

'İYİ EĞİTİMLİ KÖPEKLER KULLANILIYOR' Katılımcıların pratik eğitimi aldığını ve kendilerine sertifika verileceğini ifade eden Demirbaş, "Bu eğitimi alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlüklerine başvuru yaparak, sertifikalarını gösterip, gerekli izinleri alıp ormanlarda trüf mantarını arayacak. Muğla ve Denizli'deki fidanlıklardan, üretilen fidanları temin ederek, kendi arazilerine dikip, 6 yıl sonra verim elde edebilirler. Trüf mantarı çıplak gözle de arazide bulunabiliyor. Ama eğitimli köpekler, koku duyularıyla daha iyi algılayabildikleri için daha verimli sonuca ulaşıyor. İnsan olarak bu mantarı bulma şansımız çok az. O yüzden iyi eğitimli köpekler kullanılıyor ve daha başarılı sonuçlar alınıyor. Çünkü trüf mantarı toprağın 8-10 santimetre altında oluyor. Her insanın görebileceği bir mantar türü değil" diye konuştu.