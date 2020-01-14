Manisa'da dehşet! Ayrılmak istedi, ayrılamadı!

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI Bağrışma sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Gezginci, sağlık ekiplerince ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri evde bulunan çocukları önce güvenli bir yere götürdü ardında da Gezginci'nin yakınlarına teslim etti. Polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Hastanede tedaviye alınan Gezginci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.