Hırsızı ihbar eden ev sahipleri kendilerini ele verdi!

Polis, yakaladığı şahısları uyuşturucu madde imalatı suçundan gözaltına alacağı sırada gerçek ortaya çıktı. Ev sahiplerinin bir odada saklandığını tespit eden polis, Hint kenevirlerinin ev sahiplerine ait olduğunu ve bu evde yetiştirildiğini tespit etti.