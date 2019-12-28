Alkollü sürücü iş yerine daldı

ALKOLLÜ ÇIKTI Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kaza da yara almayan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 1.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta ve işyerinde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.