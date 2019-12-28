Alkollü sürücü iş yerine daldı

Malatya'da alkollü olduğu ileri sürülen sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra iş yerine daldı. Araçta ve işyerinde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Olay,Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra iş yerine girdi.
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İŞ YERİNE DALDI
Edinilen bilgilere göre; Dişbudak Sokak içerisinde ilerleyen A.A. idaresindeki 06 VOP 46 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra bir iş yerine girdi.
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ALKOLLÜ ÇIKTI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kaza da yara almayan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 1.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta ve işyerinde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.