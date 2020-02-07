Makatına kompresörle hava verip hayatını kararttılar! Korkunç olayda flaş gelişme!

'TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ, BU OLAY KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR' Olayın hukuki süreci ile ilgili bilgi veren Kalsen, "İlk duruşmada Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevliliğini gerektirdiği için 'görevsizlik' talebinde bulundum, bu talebim reddedildi. Savcılığa takipsizlik kararına itiraz ettim, itiraz talebim reddedildi. Burada yaralamanın ötesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs', müvekkilimin makatına bir müdahale olduğu için 'nitelikli cinsel saldırı', 'mala zarar verme' 'hürriyeti tahdit ve eziyet' suçları işlenmiştir. Bunların hiçbiri şu anda göz önünde bulundurulmuyor. Ben şu anda sürecin olağan seyrinde olmadığı kanaatindeyim. Bu olay bir biçimde kapatılmaya çalışılıyor" diye konuştu.