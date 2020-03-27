Mahkemelik olmuşlardı; Defne Samyeli'nin ev sahibi "Bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum" dedi

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisini aldattığını kabul eden açıklamalarıyla magazin gündeminde epey yer etmişti. Evlenecekleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan Cem Defne ikilisinden sonra Defne Samyeli, Kaan Sekban ile görüntülenmiş aralarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Samyeli, ünlü komedyenin eski bir arkadaşı olduğunu söyleyerek konuyu kapatmıştı. Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde villasının kirasını ödeyemediği için ev sahibi ile mahkemelik olduğu iddia edilmişti. 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin ev sahibi olan iş adamı Yusuf Aras konuştu!