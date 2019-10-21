Mafya filmi değil gerçek! Sinaloa'yı yakan büyük kardeşmiş
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MEKSİKA’nın Sinaloa kentini önceki gün savaş alanına çeviren olayları başlatan, Sinaloa uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo lakaplı Joaquin Guzman’in büyük oğlu Ivan Archivaldo Guzman çıktı.
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Kardeşi Ovidio Guzman Lopez’le birlikte perşembe günü gözaltına alınan ancak çete elemanları sayesinde kurtulan Ivan, kardeşini de polisin elinden kurtarmak için kent genelinde savaş çıkarttı.
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Olayların durulması ve daha çok sivil ölümünün yaşanmaması için Ovidio serbest bırakılmıştı. Otobüs ve evlerin yakıldığı, şiddet olaylarının yaşandığı kentte 8 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.
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NE OLMUŞTU?
Meksika’da Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan’da yaşanan olaylar bir aksiyon filmini aratmadı. Polis 3 gün önce sabah saatlerinde El Chapo’nun oğullarından biri olan Guzman Lopez’in kaldığı eve baskın düzenledi.
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Ulusal Güvenlik Muhafızları tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu baronunun oğlu yakalandı. Fakat El Chapo’nun yokluğunda lider olarak oğlunu kabul ettikleri söylenen kartel üyeleri, ağır silahlarla muhafızlara karşılık verdi.
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50 kalibrelik keskin nişancı tüfekleri ve kamyona monte makineli tüfeklerle güvenlik güçlerine saldıran kartel üyeleri, sokakları ateşe verdi. Kent genelinde sokaklara barikat kuran kartel, otomobilleri yaktı.
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Güvenlik güçlerine ateş açtı. Bunun üzerine hükümet yetkilileri, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için ABD’de arananlar listesinde bulunan Ovido Guzman Lopez’in serbest bırakıldığını duyurdu.
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New York’taki davada temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılan Guzman, 2001 ve 2015’te Meksika’da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmış, en son Ocak 2016’da yakalanmış ve ABD’ye iade edilmişti.
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8 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI
Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, “Personel ve sivil kayıpların önüne geçmek için Guzman olmadan geri çekilme kararı alındı” dedi.
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Guzman Ailesi’nin avukatlarından Jose Luis Gonzalez Meza, Ovidio Guzman’ın “hayatta ve özgür” olduğunu belirtti.
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. Kargaşa nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sinaloa Bölgesi Güvenlik Müdürü Cristobal Castaneda da olaylarda 8 kişinin öldüğünü 21 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
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. Kentte çıkan kargaşa sırasında 30’a yakın mahkumun cezaevinden kaçtığı ifade edildi.