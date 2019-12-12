Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu
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Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri en yüksek 20 Türk futbolcu sıralaması güncellendi. Son listede İlk 20'deki futbolcular arasında en dikkat çeken isim ise Leicester City formasıyla harikalar yaratan Çağlar Söyüncü oldu. Çağlar son güncellemede (12 Eylül 2019) 20 milyon euro olan değerini resmen ikiye katladı. İşte Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın da olduğu liste ve Milli futbolcuların güncel piyasa değerleri...
Milli futbolcularımız hem oynadığı liglerde hem de EURO 2020 elemelerinde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor.
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Juventus'a transfer olan Merih Demiral lig maçlarında forma giyemese de Milli forma altında harikalar yaratmıştı.
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Merih'in Juventus'ta oynatılmaması İtalyan taraftarları da çileden çıkartmıştı.
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En dikkat çeken isim ise kuşkusuz Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü.
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Geçtiğimiz sezon sadece 6 maçta forma giyen yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig'de 1 dakika bile kaçırmadı.
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Milli Takım'da da oynadığı futbolla alkış toplayan yıldız futbolcu 3 ayda değerini tam 2'ye katladı.
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Gösterilen performansa göre Transfermarkt yıldız futbolcunun da piyasa değerlerini güncelledi.
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İŞTE EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCULAR:
20- Ahmed Kutucu
Yaş: 19
Değeri: 4.5
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19- Mert Müldür
Yaş: 20
Değeri: 5 milyon euro
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18- Enes Ünal
Yaş: 22
Değeri: 5 milyon euro
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17- Yunus Mallı
Yaş: 27
Değeri: 5 milyon euro
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16- Ömer Toprak
Yaş: 30
Değeri: 5 milyon euro
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15- Uğurcan Çakır
Yaş: 23
Değeri: 6 milyon euro
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14- İrfan Can Kahveci
Yaş: 24
Değeri: 6 milyon euro
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13- Dorukhan Toköz
Yaş:23
Değeri: 6.5 milyon euro
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12- Orkun Kökcü
Yaş: 18
Değeri: 7 milyon euro
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11- Kaan Ayhan
Yaş: 25
Değeri: 9 milyon euro
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10- Okay Yokuşlu
Yaş: 25
Değeri: 12 milyon euro
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9- Ozan Kabak
Yaş: 19
Değeri: 15 milyon euro
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8- Merih Demiral
Yaş: 21
Değeri: 15 milyon euro
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7- Abdülkadir Ömür
Yaş:20
Değeri: 15 milyon euro
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6- Yusuf Yazıcı
Yaş: 22
Değeri: 16 milyon euro
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5- Cenk Tosun
Yaş: 28
Değeri: 17 milyon euro
Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu