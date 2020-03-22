Lionel Messi'nin önlemi şaşırttı! Koronavirüsten korunmak için bakın ne yaptı...
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Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sakallarını kesti. İspanyol basını sakalların koronavirüse karşı ciddi bir risk olduğunu açıklamıştı.
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Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sakallarını kesti. İspanyol basını sakalların koronavirüse karşı ciddi bir risk olduğunu açıklamıştı.
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Antonella, açıklamasında, "Messi'nin sakalları, koruyucu maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı, sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bu hareketi yaptı." ifadelerini kullandı.
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İSPANYOL BASINI: "SAKAL CİDDİ RİSK"
İspanyol basını, sakal bırakan kişilerin için ciddi bir koronavirüs riski taşıdığını iddia etti.
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Virüsün sakallara yapışma olasılığının daha fazla olduğunu belirten İspanyol basını, sakal bırakan insanların, yüzlerine daha sık dokunma eğilimi gösterdiğini vurguladı.