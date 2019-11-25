LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 erişime açıldı. 8. sınıfa giden öğrencilerin merakla beklediği örnek sorular MEB tarafından yayınlandı.MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam ediyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler, 7 Haziran'da sınava girecekler. Sınav tarihine kadar örnek sorular MEB tarafından yayınlanmaya devam edilecek. Bu ay için yayınlanan LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 haberimizde..