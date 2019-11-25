LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 haberimizde
LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 yayınlandı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamaya devam ediyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler, MEB tarafından düzenlenen LGS sınavına girecekler. Sınav 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. MEB LGS Kasım ayı örnek soruları 8. sınıfa giden öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. 2020 LGS Kasım ayı örnek sorular erişime açıldı. İşte LGS Kasım ayı örnek sorular...
LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 erişime açıldı. 8. sınıfa giden öğrencilerin merakla beklediği örnek sorular MEB tarafından yayınlandı.MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam ediyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler, 7 Haziran'da sınava girecekler. Sınav tarihine kadar örnek sorular MEB tarafından yayınlanmaya devam edilecek. Bu ay için yayınlanan LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 haberimizde..