Kim Jong Un bildiğini okudu! Dünyanın gözü önünde tek tek ateşlerdi
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Kuzey Kore'nin çılgın lideri Kim Jong Un tüm engellere rağmen dediğini yapmaya devam ediyor. Kuzey Kore'nin 2 Mart'ta Japon Denizi'nde gerçekleştirdiği 2 füze denemesinin ardından bir kez daha roket fırlattığı belirtildi.
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Güney Kore haber ajansı Yonhap, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından pazartesi günü Kuzey Kore'nin fem az 3 roket ateşlediği bilgisinin paylaşıldığını belirtti.
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JCS'ye göre, füzeler Kuzey Kore'nin Güney Hamgyong eyaletindeki doğu Sondok kasabasından fırlatıldı.
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Yonhap'ın aktardığına göre JCS, "Ordumuz durumu izliyor ve hazır bulunma durumunu koruyor" açıklamasında bulundu.
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Japonya'nın resmi haber ajansı Kyodo Japonya'nın fırlatılan roketlerin balistik füzeler olduğundan şüphelendiğini bildirdi.
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Güney Kore ordusuna göre , bir hafta önce Kuzey Kore'nin tanımlanamayan iki füzeyi Japon Denizi'ne fırlattıktan sonra bu kez tanımlanamayan bir füze denemesi daha gerçekleştirdi.
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Geçen hafta fırlatılan füzeler 2020'de Pyongyang tarafından yapılan ilk füze denemesiydi.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında Kuzey Kore'nin yakın gelecekte yeni bir stratejik silah tanıtacağını söylemişti.
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Yonhap ise bunun muhtemelen gelişmiş bir kıtalararası balistik füze (ICBM) veya bir denizaltı tarafından fırlatılan balistik füze (SLBM) anlamına gelebileceğini belirtti.