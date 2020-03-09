Kim Jong Un bildiğini okudu! Dünyanın gözü önünde tek tek ateşlerdi

Kuzey Kore'nin çılgın lideri Kim Jong Un tüm engellere rağmen dediğini yapmaya devam ediyor. Kuzey Kore'nin 2 Mart'ta Japon Denizi'nde gerçekleştirdiği 2 füze denemesinin ardından bir kez daha roket fırlattığı belirtildi.