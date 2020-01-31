Kuruluş Osman tarih yazıyor! Reytingleri alt üst etti

Atv’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına bağlayan dizi, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sekizinci bölümü yine 100 program arasında birinci oldu.