Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerde çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti.
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Cami kısa sürede dolunca birçok kişi bayram namazını avluda kıldı.
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Namazın ardından dualar edildi ve cemaat birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaştı. Bazıları Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua okudu.
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Yabancı turistler de Kurban Bayramı namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı
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ANKARA
Başkentte vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da bayram namazını kılmak için geleneksel kıyafetleriyle Kocatepe Camisi'ne geldi.
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Kurban etlerinden ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğine işaret edilen hutbede, büyüklerin ziyaret edilmesi ve küçüklere hediye verilmesi gerektiği vurgulandı.
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Trafik kazalarına dikkat çekilen hutbede hız limitlerinin aşılmaması ve trafik kurallarına uyulmasının önemli olduğu belirtildi.
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Kılınan bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.
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Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve çevre temizliğine önem verilmesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.
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EDİRNE
Edirne'de özellikle Selimiye Camisi ve diğer selatin camileri, bayram namazı vaktinden önce gelip saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.
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Selimiye Camisi'nde namazın ardından okunan hutbe ve Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yaptırdığı dua sonrası Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.
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İşte Türkiye'nin dört bir yanından bayram manzaraları...