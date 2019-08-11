Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Ankara Başkentte vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da bayram namazını kılmak için geleneksel kıyafetleriyle Kocatepe Camisi'ne geldi. Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve çevre temizliğine önem verilmesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.
Kurban etlerinden ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğine işaret edilen hutbede, büyüklerin ziyaret edilmesi ve küçüklere hediye verilmesi gerektiği vurgulandı. Trafik kazalarına dikkat çekilen hutbede hız limitlerinin aşılmaması ve trafik kurallarına uyulmasının önemli olduğu belirtildi. Kılınan bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.
Hatay Hatay’ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı. Halk, ilçede deniz kıyısına Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin bir araya getirilerek yaptırılan Nihal Atakaş Camisi'ne geldi. Burada ilçe vaizi Mehmet Altun tarafından verilen vaazı dinleyenler, daha sonra cami imamı Turgut Karaoğulları tarafından kıldırılan bayram namazını eda etti. Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.
Osmaniye Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti. Belediye ekipleri, cami içleri ve çevresini gül sularıyla yıkadı. Tarihi Envarü-l Hamit Camisi'nde İl Müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu verdiği vaazda, bayramların tatil olarak anlaşılması yerine bayramların birlik ve beraberliği pekişmesi, küslerin barışması için vesile günler olduğunu belirterek bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Vaazının ardından dua edildi, bayram namazı kılındı.
Mersin Mersin'de çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi. Namaz öncesinde verilen vaazda, bayram namazının önemi anlatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını doldu, bazı kişiler iç avluda secdeye durdu.