Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Hatay Hatay’ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı. Halk, ilçede deniz kıyısına Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin bir araya getirilerek yaptırılan Nihal Atakaş Camisi'ne geldi. Burada ilçe vaizi Mehmet Altun tarafından verilen vaazı dinleyenler, daha sonra cami imamı Turgut Karaoğulları tarafından kıldırılan bayram namazını eda etti. Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.