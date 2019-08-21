Kuma intiharında 12,5 yıllık ceza verilen koca, saklandığı odunlukta yakalandı
Kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 1 yıl izi sürüldükten sonra yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan Barçın, cezaevine gönderildi. Kızı için 7 yıldır hukuk mücadelesi veren baba Necati Kayık, "Devlet yetkililerinden ricam kadın cinayetlerinde cezaları artırsınlar. Bir canın bedeli 12,5 yıl olamaz. Benim canım yandı başka canlar yanmasın" dedi.
4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Aralık 2014 tarihindeki karar duruşmasında Barçın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraat ederken, 'eziyet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esengül Nikbay de 'basit kasten yaralama' suçundan beraat etti.
Daire, kumaya verilen 'beraat' kararını yerinde bulup onadı, Kamil Barçın'a verilen cezayı ise az bulup, bozdu. Bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamanın 9 Kasım 2018'de görülen duruşmasında Kamil Barçın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan önce 4 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle ceza 8 yıla çıkarıldı. 'İyi hal' indirimiyle de 6 yıl 8 aya düşürüldü.
'Eziyet' suçundan da üst sınırdan olmak üzere 7 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza da 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 10 ay hapis cezasına çevrildi. Toplam 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kamil Barçın hakkında mahkeme 'kaçma' şüphesi bulunması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
KARAR ONANDI, 1 YIL SONRA TUTUKLANDI Kararın ikinci kez temyiz edilmesi üzerine dosyayı yeniden inceleyen 8'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bulup, 12,5 yıl hapis cezasını onadı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Kamil Barçın'ın izini sürmesi için özel ekip kuruldu.
Banyoda öldürüldüğü açık. Boğmuşlar mı dövmüşler mi bilmiyorum. Daha sonra atarak intihar süsü verdiler. Bugün bana yarın başkasına, devlet yetkililerinin büyük ceza vermeleri lazım. Yazık oluyor günde 3-4 can gidiyor. Ben yedi yıldır neler çektim. Oğlum askerden gelmişti. Üç yıl, kazandığı üniversiteye gönderemedim.
Verilen bu cezayı da az buluyorum. Bir canın bedeli 12,5 yıl mı? Bir canı alsın gitsin 12 yıl yatıp çıksın, ceza mı bu? Yazık artık kadınlar ölmesin. Diğer kızımın kocası da bunu gördü. 'Öteki dışarıda geziyor seni dördüncü kattan atarım' demiş. Onu da aldım geldim. Ceza çok olsaydı belki korkarlardı. Müslüman insan öldürmez. Allah'tan korkmuyorlar, belki cezalar artınca ondan korkarlar."
BABA BENİ ÖLDÜREMEZLER' DEMİŞ Kızının tek suçunun sevmek olduğunu kaydeden Kayık, "Benim kızımın tek suçu sevdi, aldı. Benim rızam yoktu. Kızımı göremiyorduk. Olaydan bir gün önce kızıma 'Gel ben çocuklarına da bakarım. Savcıya götüreyim ifade ver' dedim. O da 'beni öldüremezler baba' dedi. Gizlice bize gelmişti.
İfade vermeye götüremedim. Gelmiş olsaydı, ertesi gün bunlar tutuklanırdı. Kızımı götüremedim. Kadınlar boşuna ölüyor. Almak da hak, boşamak da. Kızımı niye öldürdüler? Bana geri getirseydi. Allah erkeği kuvvetli, kadını zarif yaratmış. Erkek kadını çalışıp, besleyecek. Evlilik dediğin mezara kadardır, biz öyle gördük. Geride kalan çocuklar da ziyan oluyor" dedi.