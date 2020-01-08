Miray Daner ve Kubilay Aka barıştı! Barışma şartları olay oldu

Güzel oyuncu Miray Daner kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile olan ilişkisine geçtiğimiz aylarda son vermişti. İhanet iddialarının yer aldığı ilişki ile ilgili taraflar sessiz kalmıştı. 2. Sayfa haberine göre Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığa daha fazla dayanamadı. Ünlü çift aynı eve taşınma kararı aldı. İşte detaylar...