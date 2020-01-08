Miray Daner ve Kubilay Aka barıştı! Barışma şartları olay oldu
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Güzel oyuncu Miray Daner kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile olan ilişkisine geçtiğimiz aylarda son vermişti. İhanet iddialarının yer aldığı ilişki ile ilgili taraflar sessiz kalmıştı. 2. Sayfa haberine göre Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığa daha fazla dayanamadı. Ünlü çift aynı eve taşınma kararı aldı. İşte detaylar...
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Ağustos ayında 2.5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Miray Daner ve Kubilay Aka çiftinden sevindiren haber geldi.
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Magazin dünyasının sevilen ve parmakla gösterilen çifti Miray Daner ve Kubilay Aka'nın aşkı geçtiğimiz ağustos ayında Kubilay Aka'nın Hilal Altunbilek ile olan yakınlaşması nedeniyle sona ermişti.
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Sosyal medyadan ilişkilerini bitirdiklerini duyuran çift, sevenlerini çok üzmüştü. Barışmak için uzun süredir ikinci bir şans isteyen Kubilay Aka sonunda kendisini Miray Daner'e affettirdi ancak Miray Daner'in barışmak için çok büyük şartı bulunuyordu.
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Daner barışma şartı olarak Kubilay Aka'dan kendisini keşfeden ve yol arkadaşı olan menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırmasını istedi.
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Bunun nedeni ise Kubilay Aka'yı Hilal Altunbilek ile tanıştıran ismin menajer Ufuk Ergin olmasıydı.
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Şartı kabul eden Aka kendisini şöhrete kavuşturan Ufuk Ergin ile çalışmayı bıraktı. Böylelikle Kubilay Aka kendisini aklayarak Miray Daner ile yeniden bir araya geldi.