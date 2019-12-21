Kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalarda en düşük kredi faiz oranı ne? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri
Kredi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor! Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Politika faizi yüzde 12'ye düşerken, bankalar mevduat faizlerini yeniden revize etti. Ancak kredi faiz oranlarında bir indirime gidilmedi. Vatandaşlar özellikle devlet bankalarından konut kredisi faizleri konusunda adım bekliyor. Birçok banka konut kredisini 0,99 faiz oranı ile veriyor. Kamu bankalarında da durum böyle. Ancak Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından bu oranın daha da düşmesi kuvvetli ihtimal. Peki, kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalarda en düşük kredi faiz oranı ne? İşte güncel kredi faiz oranları 21 Aralık...
Merkez Bankası 12 Aralık günü yılın son faiz toplantısını gerçekleştirdi ve politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Böylece politika faizi 2019 yılını yüzde 12 ile tamamlamış oldu. Merkez Bankası'nın politika faizi bankaların kredi ve mevduat faizi hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. Bankalar kredi faizlerini ve mevduat faizlerini Merkez'in kararına göre yükseltiyor veya düşürüyor.
Merkez Bankası'nın son kararının ardından birçok banka mevduat faizlerini düşürdü. Ancak kredi faiz oranlarında adım atmadı. Vatandaşlar heyecanla bankalardan gelecek faiz indirim haberini bekliyor. Peki, Kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalarda en düşük kredi faiz oranı ne? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ Merkez Bankası 12 Aralık Perşembe günü yılın son faiz toplantısını gerçekleştirdi. Para Politikaları Kurulu toplantısında politika faizi 200 baz puan düşürüldü. Açıklamada, ekonomideki iyileşmelere dikkat çekildi. Böylece yılın son indiriminin ardından politika faizinin yüzde 12 ile yılı tamamlaması kesinleşti.
GÖZLER BANKALARA ÇEVRİLDİ Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Özellikle kamu bankalarından büyük bir adım bekleniyor. Kamu bankaları gibi birçok özel bankadan da faiz indirimine gitmesi talep ediliyor. Bankalar politika faiz indirimi ile birlikte iyice rahatladı.
MEVDUAT FAİZLERİ GERİLEDİ Bankalar müşterilerine açtıkları mevduat hesaplarında sundukları faiz oranını düşürdü. Yüzde 12 politika faizi kararının ardından en yüksek mevduat faizi veren banka yüzde 11 seviyesinden işlem yapıyor. Bankaların mevduat faiz hesaplarını hızla güncellemesinin ardından kredi faizlerinde de hamle yapması beklendi. Ancak aradan geçen 10 günlük sürede bankalar bu hamleyi gerçekleştirmedi.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI 0,79'A DÜŞER Mİ? Konut kredisi faiz oranını şu an için birçok banka 0,99 olarak uyguluyor. En uygun konut kredisi faiz oranı ise 0,98 olarak görülüyor. Kamu bankaları konut için başlattığı seferberlik ile ilk adımı atmıştı. Ancak kamu bankalarından başka faiz indirimi gelmedi ve oran 0,99'da kaldı.
BANKALAR YAPILANDIRMA HAKKI VERMEZSE KREDİ TAŞINABİLİR Birçok banka kredi faiz indirimlerinin ardından yüksek faizli kredileri müşterilerinin talepleri doğrultusunda yapılandırma yoluna gitti. Ancak bazı bankalar yapılandırma oranlarını ya yüksek tutuyor ya da imkan vermiyor. Bu durumda başka bir bankadan çekilecek dış yapılandırma kredisi ile uygun orandan binlerce TL kar edebilirsiniz.