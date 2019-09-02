Kraliçe 2. Elizabeth'in muzipliğine bir bakın! Kendisini tanımayan ABD'li turistleri böyle işletmiş
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İngiltere Kraliçesi'nin eski koruma memuru Richard Griffin basınla bir anısını paylaştı. Griffin'in anlattığına göre 2. Elizabeth kendisini tanımayan ABD'li turistleri işletmiş.
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İngiltere Kraliçesi'nin eski koruma memuru Richard Griffin'in basınla paylaştığı bir anısı, netdaşların da '2. Elizabeth'in muzipliği' efsanesine hayran kalmasına yol açtı.
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Kraliçe'nin 30 yıldan uzun süre korumalığını yapmış Griffin, The Times gazetesine, 2. Elizabeth'in kendisini tanımayan ABD'li turistleri nasıl işlettiğini anlattı.
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Genelde 'cahil' yaftası yiyen ABD'li turistlerin kraliyet mülkü bir kaleyi gezerken karşılarına çıkan 2. Elizabeth'e "Kraliçeyi tanır mısınız" diye sorması güldürürken, sosyal medya kullanıcıları 93 yaşındaki monarkın espri hissi ve hazır cevaplığına övgü yağdırdı.
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raliçe'nin emektar koruması Griffin'in aktardığı anekdot şöyle:İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde dolaşan ABD'li turistler, karşılarına çıkan tüvit kıyafetler giymiş, başörtüsü takmış ve korumasıyla dolaşan yaşlı bir hanımefendiyle ayaküstü sohbet başlattı.
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Kraliçeyle karşılaştınız mı?
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Amerikalıların "Bu civarda mı yaşıyorsunuz" sorusunu "Evet" diye yanıtlayan 2. Elizabeth, "Kraliçe ile hiç karşılaştınız mı" sorusu üzerine kendisinin hiç karşılaşmadığını söyledikten sonra Griffin'i işaret ederek ekledi:
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Anekdot sosyal medyada gündem oldu
Ama bu polis bey kendisini tanıyor. Cevaptaki espriyi anlayamayan ABD'li turistler, Kraliçe ile konuştuklarını fark etmeksizin kaleyi gezmeye devam etti.
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Anekdot sosyal medyada gündem olurken, alkışlar 2. Elizabeth'e gitti: Majestelerini seviyorum. Böyle bir espri anlayışı."