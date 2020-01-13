Kourtney Kardashian Türkleri kızdırdı!
Sosyal medya hesabından "El yapımı Ermeni baklavası" notuyla fotoğraf paylaşan Kourtney Kardashian, Türk takipçilerinin hışmına uğradı.
Kourtney Kardashian, dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tepki çekti.
'Ermeni Baklavası' yazılı paylaşıma, Türkler'den sert yorumlar geldi.
TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN JET TEPKİ
Ermeni bir babanın kızı olan Kourtney Kardashian, dün Instagram'ın hikaye bölümünden baklava fotoğrafı paylaştı.
Paylaşımına "El yapımı Ermeni baklavası" notunu düşen Kardashian, Türk takipçilerinin tepkisini çekti.
Yapılan yorumlardan bazıları;
Baklava bizim kırmızı çizgimiz, ayağını denk al
- Baklava Türkler'indir haddini aşma
- Baklava bizimdir bizim kalacak