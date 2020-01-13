Kourtney Kardashian Türkleri kızdırdı!

  • Bist 100
    120623
  • Dolar
    5,8663
  • Euro
    6,5254
  • Altın
    293,0550
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kourtney Kardashian paylaşımına düştüğü baklava notuyla Türk takipçilerini kızdırdı Kourtney Kardashian paylaşımına düştüğü baklava notuyla Türk takipçilerini kızdırdı
Arap Birliği, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı Arap Birliği, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı
Son Dakika... İdam cezasına çarptırılan Pervez Müşerref hakkında yeni gelişme Son Dakika... İdam cezasına çarptırılan Pervez Müşerref hakkında yeni gelişme
Acun Ilıcalı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Kanala çok ufak zarar ettirmiş olabiliriz" Acun Ilıcalı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Kanala çok ufak zarar ettirmiş olabiliriz"
ABD Başkanlık yarışının adaylarından Bloomberg: Trump'tan kurtulmak için tüm paramı harcıyorum ABD Başkanlık yarışının adaylarından Bloomberg: Trump'tan kurtulmak için tüm paramı harcıyorum
Sıla ve Hazer Amani evleniyor! Sıla ve Hazer Amani evleniyor!
Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Robert Bozenik Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Robert Bozenik
İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 13 Ocak Pazartesi dizileri hangileri? Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 13 Ocak Pazartesi dizileri hangileri?
Sapanca Gölü'nde 'hayalet ağ' katliamı: Onlarca ördek, turna, sazan ve kızıl kanat telef oldu! Sapanca Gölü'nde 'hayalet ağ' katliamı: Onlarca ördek, turna, sazan ve kızıl kanat telef oldu!
Sivasspor, Khalili'nin ardından Yasin Öztekin'i de kadrosuna kattı Sivasspor, Khalili'nin ardından Yasin Öztekin'i de kadrosuna kattı
İsrail'de hava kuvvetlerine ait Hatzor hava üssünü su bastı İsrail'de hava kuvvetlerine ait Hatzor hava üssünü su bastı
Fenerbahçe'den bir sponsorluk anlaşması daha Fenerbahçe'den bir sponsorluk anlaşması daha
İran Hükümet Sözcüsü: Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının vurulması Cumhurbaşkanı Ruhani'den gizlendi İran Hükümet Sözcüsü: Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının vurulması Cumhurbaşkanı Ruhani'den gizlendi
Jandarma memur alımı sonuçları belli oldu mu? 2020 Jandarma memur alımı ne zaman? Jandarma memur alımı sonuçları belli oldu mu? 2020 Jandarma memur alımı ne zaman?
Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti? Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Almanya: Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnunuz Almanya: Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnunuz
Verdiği sözü tuttu! Gökdeniz'in hayali gerçek oldu Verdiği sözü tuttu! Gökdeniz'in hayali gerçek oldu
La Liga ekiplerinden Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif etti La Liga ekiplerinden Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif etti
Ayşe Tuba'yı öldürmeden önce 'Satır aldım, tuzağa düşürüp, kafasını keseceğim' demiş Ayşe Tuba'yı öldürmeden önce 'Satır aldım, tuzağa düşürüp, kafasını keseceğim' demiş
Deniz Feneri Derneği İdlib'e yardım tırı gönderdi Deniz Feneri Derneği İdlib'e yardım tırı gönderdi
Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
32 yıldır ağaçlara şekil verip zurna yapıyor 32 yıldır ağaçlara şekil verip zurna yapıyor
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çok sert cevap Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çok sert cevap

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Kourtney Kardashian Türkleri kızdırdı!