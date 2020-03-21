Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı: İshal, bulantı ve iştahsızlık
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Son dakika haberi: Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomlarının olduğunu açıkladı. Yeni bulgular "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı.
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Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı.
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VİRÜSÜN 3 YENİ BELİRTİSİ ORTAYA ÇIKTI
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Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi. İshal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen belirtiler olduğu açıklandı.
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SADECE SOLUNUM YOLU SIKINTISI OLANLAR HIZLI İYİLEŞİYOR
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Sadece ishalden muzdarip bazı vakalarda ateş veya öksürük bulgusuna rastlanmadığına işaret edildi.
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Yine sindirim sistemi şikayetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikayetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu (9 gün) kaydedildi.
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Çalışmada sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi.
(AA)