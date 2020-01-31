Koronavirüsü sokak ortasında öldürdü! Böyle görüntülendi

Son dakika haberine göre; Dünyayı korkutan koronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi. Toplam 204 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybederken, Vuhan'daki bir hastanenin yakınında çekilen fotoğraf görenleri şoke etti.