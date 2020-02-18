Koronavirüste korkulan oldu! Kilit isim de hayatını kaybetti

"İHBARCI DEĞİL BİR KAHRAMAN ÖLDÜ" Çinliler Li ile ilgili yorumlarda en çok o bir kahramandı yorumunu yapıyor. Hükümetin ihbarcı olarak soruşturmadan geçirdiği Li Wenliang'ın ölümü son zamanlarda halkı bu denli öfkelendiren tek şey oldu..