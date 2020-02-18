Koronavirüste korkulan oldu! Kilit isim de hayatını kaybetti
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmesi Çinlileri yasa boğdu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Çin'de yüzlerce sağlık görevlisine virüs bulaştığı ve 6'sının yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
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VİRÜSLE MÜCADELEDE KİLİT İSİMDİ
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Çin bu sabah gelen son dakika haberiyle yıkıldı. Ölümcül coronavirüsü ile mücadelede kilit isim olan ve üst düzey bir çaba gösteren Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Çin devlet televizyonu bu sabah 10:30'da doktor Zhimming'in tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber dünya basınında dahi şok etkisi yaratmış durumda...
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KARANTİNADA EN ÖNEMLİ GÖREV ONDAYDI
Dr. Liu Zhimming virüsün doğduğu yer olan Wuhan'daki Wuchang hastanesinde başhekimlik görevini yürütüyordu.
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Dr. Liu Zhimming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.
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Zhimming'in kaybı Çin halkını derinden sarstı ve virüsün ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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KORKULAN OLDU, VİRÜS YÜZÜNÜ DOKTORLARA ÇEVİRDİ
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Ayrıca, Hubei eyaletindeki Ezhou şehri Çin tıbbı hastanesinin eski müdürü Xu Depu'nun da geçen hafta pPerşembe günü virüsten öldüğü teyit edilmişti.
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Virüse bağlı semptomlar nedeniyle, dün yaşanan 93 ölümün ardından toplam ölü sayısı bin 868'e yükseldi. Virüs dünya genelinde 72 bin 436 kişiye bulaşmış durumda...
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HİKAYESİ DÜNYAYI YASA BOĞDU
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Hastalığın simge isimlerinden doktor Li Wenliang'in ölümü Çin'de vatandaşları yasa boğdu.
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Coronavirüsü salgın haline gelmeden hastalarında görerek durumu keşfeden doktor Li Wenliang ülkesinde kahraman ilan edilmiş fakat sonrasında onun da Corona Virüsüne yakalanmış olması derin üzüntü yaşatmıştı.
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Coronavirüsü tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor..
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30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:
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Virüsü yazdığı gizli mesajla duyuran doktor Li Wenliang, hastaları tedavi etmeye çalışırken coronavirüsünün kurbanı oldu. Wenliang'ın ölümü Çin halkını derinden sarsarken inanılmaz bir öfke doğurdu.
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Geçtiğimiz haftalarda Çinli doktor ülkesinde kahraman ilan edilmiş ve sağlık durumu vatandaşlar tarafından yakından takip edilen isim haline gelmişti. Virüsü ilk keşfeden kişilerden biri olan Li Wenliang'ın ölümü virüsle savaşan vatandaşlar tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Li'nin öldüğü hastaneye çiçekler bırakılıyor... "Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."
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CORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR
34 yaşındaki doktor yaptığı testlerin sonucunu görmesinin hemen ardından durumu şu şekilde açıklamıştı: "Hastalık coronavirüsüne benziyor."
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SARS salgını, 2003 yılında Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Pekin hükümetinin salgını örtbas etmeye çalıştığı iddialar arasındaydı... Doktor Li, "Sadece üniversitedeki arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştım" ifadelerini kullanmıştı..
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YAZDIĞI MESAJ SAATLER İÇERİSİNDE VİRAL OLDU
Ölümcül koronavirüs salgınının merkez üssü Wuhan'da çalışan doktor Li mesajında, arkadaşlarına sevdiklerini özel olarak uyarmalarını söylemişti.
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Ancak birkaç saat içerisinde Li'nin mesajlarının ekran görüntüleri, adı sansürlenmeden viral hale geldi. Li, "Çevrimiçi ortamda dolaştıklarını görünce kontrolüm dışında olduğunu ve muhtemelen cezalandırılacağımı fark ettim" açıklamasında bulunmuştu.
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İNSANLARI UYARMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN SORUŞTURMADAN GEÇİRİLDİ
Mesajın yayılmasının ardından Li, Wuhan polisinin söylenti yayma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve salgının ilk haftalarında bunu yaşayan tek sağlıkçı da o değil.
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Çinli yetkililerin, virüsün başlangıcından itibaren gerçeği söyleyip söylemediklerine bakılmaksızın, salgın hakkındaki bilgileri kontrol altına almak için bir sansür uyguladığı ifade ediliyordu.
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BASKILARLA MÜCADELE
Doktor Li de yazdığı bir mesaj nedeniyle Wuhan polisinin "dedikodu yayma" suçlamasına maruz kaldı ve baskılarla mücadele etmeye çalışmıştı..
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DOKTOR Lİ ÖLDÜ, ÇİN HALKI ÖFKE VE KEDERE BOĞULDU
Doktor Li dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Ölümcül koronavirüs salgını hakkında uyarılar vermeye çalışan Çinli doktorun ölümü, Çin'de eşi görülmemiş düzeyde bir öfke ve keder yarattı.
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Li'nin ölümün ardından sosyal medya öfkeyle dolup taştı. Çinlilerin uzun zamandır mücadele ettiği virüsün hayat şartlarına etkisi halkı karantina altında yaşamaya zorlarken doktor Li'nin ölümü çekilen acıları dayanılmaz hale getirdi.
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ MESAJ YAYIMLADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin ölümünün ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.
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HÜKÜMETTEN ÖZÜR BEKLİYORLAR
Çin halkının bu öfkesinin yakın zamanda başka bir örneği daha yok. Halk Pekin hükümetinden doktor Li'ye yapılanların ardından özür ve iade-i itibar bekliyor.
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"İHBARCI DEĞİL BİR KAHRAMAN ÖLDÜ"
Çinliler Li ile ilgili yorumlarda en çok o bir kahramandı yorumunu yapıyor. Hükümetin ihbarcı olarak soruşturmadan geçirdiği Li Wenliang'ın ölümü son zamanlarda halkı bu denli öfkelendiren tek şey oldu..
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HASTANE ÖLÜM HABERİNİ YALANLAMIŞTI AMA...
Dün akşam 9:30 saatlerinde yerel medya doktor Li Wenliang'ın ölümünü duyurdu. Bu ölüm yalnızca Çin'de değil dünya basınında da ses getirdi.
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Yabancı ajanslar ölüm haberini son dakika olarak duyurdu ancak, saatler sonra Li Wenliang'ın ölümüne tedavi edildiği hastaneden yalanlama geldi.
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"HÜKÜMET DEĞİŞTİRMELERİNİ SÖYLEDİ"
BBC'ye ve konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen gazeteci ve doktorlar yerel medyadaki haberlere hükümetin müdahale ettiğini ve resmi medya kuruluşlarına doktorun hala tedavi edildiğini duyurmak için raporlarını değiştirmelerinin söylendiği ifade edildi.
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Sabaha karşı 3 sularında ise doktor Li'nin öldüğü tekrar duyuruldu.