Koronavirüste işler tersine döndü

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ Çin'de virüs ilk çıktığında günde ortalama 100'e yakın insan hayatını kaybediyordu. Ancak son günlerde ülkede ölü sayısı giderek azalmaya başladı. Ancak Avrupa başta olmak üzere dünyada durum tam tersi... İtalya ve İran'da ölü ve vaka sayısı her geçen gün giderek daha da artıyor. Sadece İtalya'da son 24 saatte 97 kişi salgın sebebiyle can verdi.