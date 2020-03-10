Koronavirüste işler tersine döndü

Dünya genelinde coronavirüs vakaları 113 bini, can kaybı ise 4 bini aştı. Virüs nedeniyle 463 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da tüm ülkede acil durum ilan edildi. Kanada'da virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşirken, Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester salgına yakalandı. ABD genelinde vaka sayısı 500'ü geçti. İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alınırken, Orta Amerika ülkesi Panama'da da ilk vakaya ratlanıldı.
2 / 19
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 4 bini aştı.
Dünya genelinde 4 bin 12 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 113 bin 603'e çıktı.
3 / 19
ÇİN'DEN YENİ AÇIKLAMA
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkede son 24 saatte virüs sebebiyle sadece 17 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3 bin 139'a çıkarken, vaka sayısı ise 4 bin 794'ünün durumu ciddi olmak üzere 80 bin 754'e yükseldi.
4 / 19
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
Çin'de virüs ilk çıktığında günde ortalama 100'e yakın insan hayatını kaybediyordu. Ancak son günlerde ülkede ölü sayısı giderek azalmaya başladı. Ancak Avrupa başta olmak üzere dünyada durum tam tersi... İtalya ve İran'da ölü ve vaka sayısı her geçen gün giderek daha da artıyor. Sadece İtalya'da son 24 saatte 97 kişi salgın sebebiyle can verdi.
5 / 19
İtalya'daki bir hastaneden korkunç görüntüler...
6 / 19
- Rusya'nın başkenti Moskova'da 4 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.
7 / 19
TEHLİKELİ BÖLGEYE İLK KEZ GİTTİ
- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, virüs ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentini ziyaret etti.
8 / 19
İTALYA'NIN TAMAMI KARANTİNA ALTINA ALINDI
- İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, coronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" dedi.
9 / 19
İRAN İLK KEZ BİR ŞEHRİ KARANTİNAYA ALDI
- İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı.
10 / 19
SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE DAHİL 5 ÜLKEYE SEYAHATLERİ DURDURDU
- Suudi Arabistan, yeni tip coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri çift yönlü şekilde durdurdu.
11 / 19
FRANSA'DA KÜLTÜR BAKANI VİRÜSE YAKALANDI
- Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester'in coronavirüse yakalandığı açıklandı. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Riester'de virüs tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi.
12 / 19
İSPANYA'DA CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ
- İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 30'a çıkarken, mevcut vakaların bin 204 olduğu açıklandı.
13 / 19
İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 5'E ÇIKTI
- İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının 41 artarak 319 olduğunu, ölü sayısının da 5'e çıktığını duyurdu.
14 / 19
ALMANYA'DA 2 KİŞİ ÖLDÜ
- Almanya'da iki kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre; Kuzey-Ren Vestfalya Eyaletine bağlı Heinsberg bölgesinde ve Essen kentinde birer kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
15 / 19
KANADA'DA İLK ÖLÜM
- Kanada'nın British Columbia eyaletinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile enfekte olan bir kişinin öldüğü, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğu bildirildi.
16 / 19
ABD'DE VAKA SAYISI 500'Ü GEÇTİ
- ABD genelinde Covid-19'un görüldüğü 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
17 / 19
PANAMA'DA İLK VAKA
- Orta Amerika ülkesi Panama’da, ülkeye İspanya'dan gelen bir kişide virüs tespit edildi.