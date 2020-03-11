Uzmanlar açıkladı! Koronavirüste en çok risk taşıyan yaş grubu hangisi?

Özellikle şöyle söyleyelim. Kimler risk altında derken dikkat ederseniz tüm dünyada olduğu gibi tüm toplum risk altında diye değerlendirmek gerekir. Biz ilk tespit ettiğimiz vakamızı ve onun hastalığı bulaştırmış olabileceği kişileri de kontrol altında tutabilirsek bu bizim için hastalığın yayılmasını önlemekte çok başarılı olacak. 20 saniye boyunca ellerin yıkanması yeterlidir.