Koronavirüs salgınından müjdeli haber! Çin tüm dünyaya duyurdu
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Gelen son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızlıca yayılan ölümcül salgın koronavirüs için müjdeli haber geldi. Koronavirüsün aşısının bulunduğu iddia edildi. Bir yandan ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor. İşte koronavirüs için gelen en son bilgiler...
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Koronavirüs ile ilgili dünyanın beklediği güzel haber geldi. Ölümcül salgının şimdiye kadar bir tedavisi ve aşısı bulunamamıştı.
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Bu yüzden çok sayıda insan öldü. Çin'den yapılan son açıklamayla koronavirüsün aşısının bulunduğu müjdelendi. İşte en son gelişmeler...
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Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.
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Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor.
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İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek.
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Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor.
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Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var.
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Rusya’ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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İlk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti.
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Virüs, son olarak İran, Umman ve Irak’ta görüldü.
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Irak'ta ilk koronavirüs vakası İranlı öğrencide görüldü
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Irak'ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
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Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.
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Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.
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THY, 27 Şubat'a kadar İran'a gerçekleştireceği bazı uçuşlarını iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İran'a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat'a kadar durdurma kararı aldı.
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Edinilen bilgiye göre, İran'da koronavirüsün etkisini artırması üzerine THY, bu ülkeye gerçekleştirdiği seferlerde bir dizi önlem aldı. Bu önlemler kapsamında THY, 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferlerini iptal etti.
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THY, Tahran seferlerini ise 2’ye düşürme kararı aldı. Tahran'a giden uçaklarda yolcu taşınmasında bir engel bulunmazken, dönüş seferlerinde ise İran'da bulunan sadece Türk yolcular uçağa kabul edilecek.
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THY, bu süreçte ulusal ve uluslararası otoritelerle koronavirüs kaynaklı durum değerlendirilmesi yapmaya devam edecek.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bakanlık bünyesinde görev yapan bilim kurulunun önerisiyle tavsiye kararları kapsamında sınır hareketinin azaltılması noktasında ilave tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu ve İran'daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle İran'la sınırların geçici olarak kapatma kararı aldıklarını belirtmişti.
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Koca, "Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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Koca, "Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ise bu sabah Meclis'e sunduğu raporda, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.
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İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.
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İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, ülkede Kovid-19'un yol açtığı salgın nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi.
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Lombardiya Valisi Attilio Fontana, Bergamo kentinde müşahede altındaki 84 yaşında bir erkek hastanın Bergamo kentinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli de Caselle Lanne kentinde 88 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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Böylece ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı.
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Şu ana dek merkezi Milano olan Lombardiya bölgesinde 167 vaka, merkezi Venedik olan Veneto bölgesinde 27 vaka, merkezi Bolonya olan Emilia-Romagna bölgesinde 18 vaka, merkezi Torino olan Piyomente bölgesinde 4 ve başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölgesinde 3 vaka tespit edildiğini kaydeden Borelli, can kayıplarından 4'ünün Lombardiya'da, birinin ise Veneto'da görüldüğünü ifade etti.
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Borelli, Kovid-19 tespit edilen 99 kişinin hastanelerde tedavi edildiği, 23'ünün yoğun bakımda, kalanların ise evde müşahede altında olduğunu dile getirdi.
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Kovid-19 salgınının ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilise kapatılırken geleneksel Venedik Karnavalı iptal edildi.
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Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle yıllık meclis toplantılarını erteledi
Çin’de yılın en önemli siyasi toplantıları olan yıllık meclis toplantıları (lianghui), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
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Şinhua ajansının haberine göre, ülkedeki en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği ve yaklaşık 2 hafta sürecek yıllık meclis toplantıları tehir edildi.
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Söz konusu karar, ülkede bugün itibarıyla 2 bin 594 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 77 binden fazla kişiye bulaşan Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri çerçevesinde alındı.
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Toplantıların düzenleneceği tarih ise daha sonra yapılacak açıklamayla duyurulacak.
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Toplantılar 2 hafta sürüyor
Ülkede her yıl 3-5 Mart'ta UHK ve ÇHSDK'nin toplantıların açılış oturumları düzenleniyor ve oturumların ardından yaklaşık 2 hafta süren toplantılar, kapalı kapılar ardında devam ediyor.
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Delege sayısı 3 bine yakın olan UHK ve delege sayısı 2 bini aşan ÇHSDK'nin toplantılarında, ülkedeki yıllık ekonomik büyüme hedefi, askeri harcamalara ayrılan bütçe, ulusal ve bölgesel konularla ülkedeki istihdam, işsizlik gibi yerel politikalar masaya yatırılıyor.
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Çin’in yıl içinde düzenlediği en önemli ve geniş katılımlı yıllık meclis toplantıları, "çifte toplantılar" diye de adlandırılıyor. Bu kapsamda çoğunluğu kent, eyalet, özerk bölge ve özel idare bölgelerdeki meclislerde de görevli delegeler, yılda bir defa Pekin’e gelerek bu toplantılara katılıyor.
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Yabani hayvan ticareti ve tüketimi yasaklandı
Diğer yandan, UHK tarafından alınan kararla, ülkede önemli ekolojik, bilimsel ve sosyal değeri bulunan koruma altına alınan türler ile kapalı ortamda yetiştirilen veya beslenen yabani hayvanların tüketimi tamamen yasaklandı.
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Ayrıca doğal şartlarda yaşayan veya tüketim amacıyla beslenen yabani hayvanların ticareti, avlanması ve nakliyesi de yasaklandı.
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Virüs, dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19’un yarasa veya yılan gibi yabani hayvan türlerinden insanlara bulaştığı üzerinde durulmuş, virüsün gen yapısının söz konusu hayvanlarla büyük ölçüde benzerlik taşıdığı açıklanmıştı.
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Vuhan merkezli salgın nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
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Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı. Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti.
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İsrail yeni tip koronavirüs endişesiyle Güney Korelileri ülkeden çıkarıyor
İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyabilecekleri endişesiyle çoğunluğu turist olan Güney Korelileri ülkeden çıkarmaya başladı.
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Korelilerin İsrail'den gönderilmesi talimatı verdi. Netanyahu'nun talimatı ve otellerin kabul etmemesi nedeniyle çok sayıda Güney Koreli dünden bu yana ülkeden ayrıldı.
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İsrail Havalimanı Otoritesinin yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana 622 Güney Korelinin İsrail'den çıktığı belirtildi.
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Ülkede yaklaşık 800 ila 900 Güney Korelinin kaldığı, bunların büyük çoğunluğunun da kısa sürede İsrail'den ayrılacağı ifade edildi.
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Güney Kore makamlarından yapılan açıklamada, 8-15 Şubat'ta Güney Koreli 77 kişilik turist kafilesinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'in bazı bölgelerini ziyaret ettiği, söz konusu gruptan 29 kişide ülkeye döndükten sonra Kovid-19'a rastlandığı duyurulmuştu.
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Söz konusu kafiledekilerle görüşen 200'e yakın İsrailli öğrenci kendi evlerinde karantina altına alınmıştı.
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İsrail, cumartesi Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermemişti.
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Tel Aviv yönetimi ayrıca bugünden itibaren Güney Kore ve Japonya'dan gelen yabancıların İsrail'e alınmayacağını duyurmuştu.
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Umman, İran'dan gelen 2 vatandaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
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Umman Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen 2 Umman vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.
Umman devlet televizyonunda yayımlanan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, virüs tespit edilen 2 kişinin karantina altına alındığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.