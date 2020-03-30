Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 191'e çıkarken, dünyada Kovid-19 vaka sayısında ilk sırada yer alan ülkede, bu sayı 124 bin 686 olarak kaydedildi. ABD'nin Los Angeles şehrinde, Kovid-19 belirtileriyle başvurduğu sağlık ocağından "sigortası olmadığı" gerekçesiyle geri çevrilen genç hayatını kaybetti.
Ülkede salgınının merkezi haline gelen New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlara "14 gün boyunca zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınmaları" uyarısı yapıldı. Çin'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 300'e, vaka sayısı da 81 bin 439'a ulaştı.
AB'den Suriye çağrısı Avrupa Birliği (AB), salgın nedeniyle Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı. Hayatını kaybeden kişi sayısının 2 bin 606'ya yükseldiği Fransa'da, Kovid-19 salgınının, geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ve 2 binden fazla kişinin katıldığı ayinlerde yayıldığı ortaya kondu.
Ülkede, önlemler kapsamında cami ve ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle, kamu yayın kuruluşu Avusturya Radyo ve Televizyonu'nda ilk kez Müslümanlara yönelik dini içerikli program yayımlandı. Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ölü sayısının 13, vaka sayısının ise 2 bin 669'a çıktığını duyurdu. Vojtech, 1 Nisan'a kadar ilan edilen acil durumun bir ay daha uzatılmasının faydalı olacağını söyledi.
Almanya'da "Temel Dini Bilgiler" ve "Kur’an-ı Kerim" dersleri uzaktan eğitim sistemiyle verilmeye başladı. Dükkan ve iş yerlerinin 11 Nisan'a kadar kapalı kalacağı Yunanistan'da ise vaka sayısı 1156'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 38'e yükseldi. Fas'ta Kovid-19 nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti.
Mısır'da, 10 vilayetteki bazı kent ve köylerin 14 gün boyunca karantinada tutulacağı açıklandı. Malezya'da, kısmi sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı insansız hava araçlarıyla denetlenecek. Kongo Halk Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Suudi Arabistan'da, Cidde kentinin giriş çıkışlara kapatılması kararı alındı. Ülkede 19.00-06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saatinin, Cidde'de 15.00'e çekildiği belirtildi. Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sokağa çıkma yasağının süresini 17 saate çıkardı.
"Avustralya 3 bin 809 / 16, Tunus 278 / 8, İsrail 3 bin 865 / 15, Rusya 1534 / 8, Ermenistan 424 / 3, Ukrayna 418 / 9, Fas 437 / 26, Belçika 10 bin 836 / 431, Hollanda 10 bin 866 / 771, Afrika 4 bin 282 / 134, Portekiz 5 bin 562 / 119, İsviçre 14 bin 336 / 282, Hırvatistan 713 / 6, Polonya 771 / 20, Cezayir 511 / 31."