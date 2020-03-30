Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Ülkede, önlemler kapsamında cami ve ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle, kamu yayın kuruluşu Avusturya Radyo ve Televizyonu'nda ilk kez Müslümanlara yönelik dini içerikli program yayımlandı. Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ölü sayısının 13, vaka sayısının ise 2 bin 669'a çıktığını duyurdu. Vojtech, 1 Nisan'a kadar ilan edilen acil durumun bir ay daha uzatılmasının faydalı olacağını söyledi.