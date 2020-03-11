Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsün belirtileri neler? Koronavirüsün tedavisi ne?

KORONAVİRÜSÜ HASTA OLMAYAN BİRİ VİRÜSÜ YAYABİLİR Mİ? Hep bir kişinin hastayken başkalarına hastalık bulaştırdığını düşünürüz. Gerçek şu ki, bir kişi belirgin bir şekilde hasta olmasa da virüsü yayabilir. Özellikle yeni koronovirüs için bunu söylemek mümkün çünkü bu virüs kuluçka döneminde de yayılabiliyor.