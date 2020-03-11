Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsün belirtileri neler? Koronavirüsün tedavisi ne?
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs ülkemize de sıçradı. Vatandaşlar koronavirüs ile ilgili koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsü hasta olmayan biri virüsü yayabilir mi? Koronavirüsün belirtileri neler? Koronavirüsün tedavisi ne? gibi sorulara cevap arıyor. Ünlü kalp cerrahı Halit Yerebakan tüm merak edilenleri cevapladı.
Aylar içinde binlerce kişi hayatını kaybetti. 'Bize de virüs gelmesin, aman dikkat edelim korona var, maskesiz dışarı çıkmayalım' gibi endişeleri bir kenara bırakın. Evet, çok hızlı yayıldığı ve 'yeni' bir virüs olduğu için korkutucu gelebilir. Paniğe gerek yok, alabileceğiniz bazı önlemler yeni koronavirüsten korunmanızı sağlayabilir.
KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR? Hastalık kişiden kişiye yayılıyor. 2 metreden daha yakınınızda bulunan enfekte biri hapşırık ya da öksürük yoluyla virüsü size bulaştırabilir. Virüsün size geçmesi için kişinin yüzünüze karşı hapşırmasına da gerek yok. Hapşırık ve öksürük yoluyla havaya virüs dolu damlacıklar yayılır ve bu damlacıklar ağız, burun ya da gözlere inebilir.
KORONAVİRÜSÜ HASTA OLMAYAN BİRİ VİRÜSÜ YAYABİLİR Mİ? Hep bir kişinin hastayken başkalarına hastalık bulaştırdığını düşünürüz. Gerçek şu ki, bir kişi belirgin bir şekilde hasta olmasa da virüsü yayabilir. Özellikle yeni koronovirüs için bunu söylemek mümkün çünkü bu virüs kuluçka döneminde de yayılabiliyor.
KORONAVİRÜSÜN TEDAVİSİ NE? Yeni koronovirüs hastalığını önlemek için bir aşı maalesef ki yok. Tabii çalışmaları göz ardı etmeyelim. Bilim insanları koruyucu aşı üzerinde çalışıyor ve belki de yakın zamanda hazır hale gelecek. Yeni koronavirüs için belirli bir tedavi de bulunmuyor. Virüse maruz kalan kişilere belirtilerini hafifletmek için destekleyici bakım tedavisi uygulanıyor.