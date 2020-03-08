Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! 'Koronavirüs kaptım' deyip ortalığı birbirine kattı...

Bursa'da gittiği hastanede koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), tedirginliğe neden oldu. Hastanede önlem alınırken, E.O.’nun yapılan testlerinde hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.O.'nun olaydan bir gün önce de aynı şikayetle başka bir hastaneye gittiği ortaya çıktı.