Koronavirüs kabusu devam ediyor! Peş peşe koronavirüs haberleri! İşte yaşanan son gelişmeler

Koronavirüste dün sabah 10 bin 30 olan can kaybına 24 saat içinde, rekor bir artışla, 1367 kişi daha eklenerek 11 bin 397'ye ulaştı. Benzer bir artış vaka sayısında da yaşandı. Dün sabah 244 binlerde olan vaka sayısı 31 bin artışla 275 bine çıktı. İşte dünyayı saran pandemide ağırlaşan bilanço...