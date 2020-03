Koronavirüs kabusu devam ediyor! Peş peşe koronavirüs haberleri! İşte yaşanan son gelişmeler

BD'DE ÖLÜ SAYISI 210'A YÜKSELDİ ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 56 kişi daha can verdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a yükseldi. Enfekte olanların sayısı ise 4 bin 835 artarak, 14 bin 322'ye ulaştı. Ülke genelinde en çok can kaybı şu eyaletlerde yaşandı. Washington´da 74, New York´ta 38, California´da 18, Georgia´da 10, Louisiana´da 10, Florida´da 9, New Jersey´de 9...