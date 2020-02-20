Koronavirüs için beklenen iyi haber geldi! Virüsün yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan ölümcül salgın Kovid-19 (koronavirü) ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ederken bir de iyi bir haber geldi. İran'da koronavirüsten ölenlerin haberi gelmesinden sonra Irak, bu ülke ile olan tüm bağlantılarını kesme kararı aldı. Koronavirüs için dünya çapında çalışan uzmanlar ölümcül salgının tedavisi için çok önemli bir buluşa imza attı. Öte yandan salgında ölenlerin sayısı 2 bin 238’e yükseldi.