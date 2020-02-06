Koronavirüs hastalarının tedavisiyle gecesini gündüzüne katan Çinli doktorların hali şoke etti!
Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle hastanede canla başla çalışan cefakar doktorların halleri yürek burktu.
Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, can kaybı 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18'e çıktı.
Hastalık belirtisi gösteren kişi sayısı bir bir artarken, Çinli doktorların canla başla mücadelesi de bu fotoğraflara yansıdı.
Birçok sağlık personeli o kadar bitkin halde ki, diğer vardiyaya başlamadan önce günü hastane sandalyeleri ve zeminlerde uyuyarak bitiriyor.
Yerel medyada paylaşılan fotoğraflar, doktorların çalıştığı ağır şartları kanıtlar nitelikte.
Yerel medyanın açıklamasına göre sağlık ekipleri çok meşgul. Yemek yemeleri ya da tuvalete gitmeleri için ise çok zamanları yok.
Salgından korunmak için koruyucu maske ve kıyafetleri üzerlerinden çıkarmadan geceli gündüzlü çalışan doktorların yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.
İşte koronavirüs bulaşmasın diye tüm gün maskelerle dolaşan sağlık personellerinin içler acısı hali...