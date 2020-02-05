Koronavirüs felaketi giderek büyüyor! 24 saatte 65 kişi öldü.
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Koronavirüs felaketi giderek büyüyor. Çin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükseldi.
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Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 490'ı Çin ana karası, 1'i Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere 491'e çıktı.
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Bununla birlikte koronavirüs teşhisi koyulan hasta sayısı 3 bin 219'nin durumu ciddi olmak üzere 24 bin 324'e yükseldi.
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Virüs taşıma durumu şüpheli olanlar 23 bin 260'a, müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555'e ulaştı.
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Çin ana karası dışında Hong Kong'daki vaka sayısı 18'e, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10'a yükseldi.
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SON 24 SAATTE 65 CAN KAYBI
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Ayrıca NHC, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 887 koronavirüs vakasının tespit edildiğini aktararak, bu vakaların 431'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.
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Diğer yandan koronavirüsten kaynaklı ölümlerin 479'u salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyalette tespit edilen vaka sayısı ise 16 bin 678'e yükseldi.
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Hubey'de en çok ölüm ve koronavirüs vakasında başı çeken Vuhan kentinde ölü sayısı 362, vaka sayısı 8 bin 351 oldu.
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VUHAN'DA BİNALAR HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
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Vuhan'da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, koronavirüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak.
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Toplam 3 bin 400 yatak kapasitesine ulaşan geçici hastaneler yatak, masa, sandalye elektrikli battaniye ve çeşitli malzemelerle donatıldı.
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Kentteki hastanelerde kapasite yetmezliği nedeniyle 10 günde bin yatak kapasiteli bir hastane inşa edilmişti.
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YENİ TİP KORONAVİRÜS
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Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
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Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
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Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.
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Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.
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Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı.
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Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.