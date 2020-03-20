Dünyada hızla yayılan koronavirüs ekmekten bulaşır mı? Virüsün ekmekten bulaşma riski nedir? Kağıt ve demir paralarla bulaşma ihtimali var mı? tüm bu soruların yanıtı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Şener yanıtladı.