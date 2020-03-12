Doğru bilinen 10 yanlış! Korona Virüsü tedbirlerinde bu maddelere dikkat!

KORONA meselesi önemli. Tamam, ama bu salgının da önlenebilmesi veya sınırlı tutulması mümkün. Koronavirüs için alınabilecek sayısız tedbir var ve oldukça etkili oldukları kesin. Özellikle kişisel bakım ve temizlik bu virüsten korunmada işe yarıyor. Bütün bu önlemlerin “sıfır noktası”na taşınması ve büyük tehdidin de “dedikodu”, “yanlış bilgi” ve “panik salgını” olduğu biliniyor. Kısacası panik salgını, yani duygusal salgın emin olun ki virüs salgınından çok daha riskli. Korunmak en etkili yol. Toplumsal bilinç en etkili önlem.