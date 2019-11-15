Dünya nüfusunun yarısı risk altında...

DSÖ'den bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, yeni tekniğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya nüfusunun yarısı şimdiden dang humması riski altında. Acilen yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var ve bu girişim hem umut hem de heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.