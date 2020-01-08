2020'nin ilk evlilik teklifi Taner Ölmez'den geldi! Ece Çeşmioğlu tatil sandı ama...
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Oyunculuğu ile son dönemin en çok konuşulan ismi şüphesiz ki Taner Ölmez... Dizilerin yayına iki haftalık ara vermesini fırsat bilen Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile Belçika'nın tarihi şehri Brugge'a tatile gitti. 33 yaşındaki Taner Ölmez'in tarihi bir köprü üzerinde sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Peki Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ne zaman evlenecek? İşte detaylar...
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'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Taner Ölmez sevgilisi Ecem Çeşmioğlu'na evlenme teklifi etti.
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Oyuncu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz günlerde tatile çıktı.
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Birlikte yurt dışına giden ikili, bu anlarını takipçileriyle paylaştı. Daha önce de evlilik haberleriyle gündeme gelen oyuncu çift, için yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu'na Belçika'nın Brugge kentinde evlenme teklif etti.
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Bir köprünün üzerinde yürürken yapılan teklife Çeşmioğlu’nun yanıtı “evet” oldu. Sevgililer, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmayı planlıyor.