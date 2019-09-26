Konya’da kontrolden çıkan tır, otomobili altına aldı: 2 ölü, 3 yaralı

Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Ay ve Celile Ertan Ay olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki B.E.A. ve A.K. ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.