Komisyon sınırlandı! 13 milyar cepte kalıyor
Ekonomi yönetiminin bankaların ücret ve komisyonlarına getirdiği sınırlamalar perakendecinin yüzünü güldürdü. Daha önce 1.60'lara indirilen kredi kartı komisyon oranlarının yeni düzenlemeyle 1.25'lere kadar inmesi bekleniyor. Perakendeciler bu yolla ekonomiye 13 milyar TL kaynak sağlanacağını belirtiyor.
Ekonomi yönetiminin bankaların ücret ve komisyonlarına getirdiği sınırlamalar perakendecinin yüzünü güldürdü. Bundan böyle, Merkez Bankası'nın (MB) kartlı satışlarda işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirdiği sınırlamalara uymayan kalmayacak.
Yani 100 liralık alışverişin yaklaşık 3 lirası banka komisyonlarına gidiyordu. Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2019'da aldığı kararla komisyon oranlarında tavanı 1.60, taksitli işlemlerde ise faizi 0.89 olarak belirlemişti. Market alışverişlerinin yarısının dahi kredi kartıyla yapıldığı pazarda tavan karar uygulaması firmaların kredi kartı komisyon maliyetlerini yüzde 50'ye yakın azaltmıştı.
sonunda 0.80 gibi bir oran bekliyoruz. 0.45 tavan referans oranıyla kredi kartı komisyonları yüzde 1.25'i geçemeyecek. 2020'de 13 milyar TL ekonomiye kazandırılmış olacak" dedi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, bu hamlenin tüketiciye de uygun fiyatlı ürünler olarak döneceğini ifade etti.
Avva'nın Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik ise sektörün karlılığından ciddi bir payı bankalara komisyon olarak ödediklerini dolayısıyla yapılan düzenlemenin çok olumlu bir hamle olduğunu belirtti. Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem, MB'nin piyasa düzenleyicisi olmasının sektör açısından olumlu olacağını belirtti.
DÜZENLEME NEYİ İÇERİYOR? MB'nin tebliği bankaların ödeme sistemlerini kullanan üye işyerlerinden aldığı ücret ve komisyonları düzenliyor. Tebliğle, taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak üye işyeri ücreti aylık referans oranın 0.45 puan artırılmış halini geçemeyecek.