Komisyon sınırlandı! 13 milyar cepte kalıyor

Böylece toplam kart adedi 236 milyona ulaştı. Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 2018'e göre yüzde 37 artışla 134 milyar TL'ye, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise yüzde 17 artışla 844 milyar TL'ye ulaştı. Böylece, toplam kartlı ödeme tutarı 1 trilyon TL barajına yaklaşmış oldu.