Şili ve Kolombiya da karıştı

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 18 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.
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Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.
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Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.
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Hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle diktatör Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.
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Kaynak: AA
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Kolombiya'da başkent Bogota ve birçok kentte protesto yürüyüşleri devam ediyor.
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Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen grevle başlayan gösterilerin ardından hükümet ve tarafların anlaşamaması nedeniyle ilan edilen ikinci genel grev çerçevesinde ülkenin birçok bölgesinde protestolar düzenlendi.
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Başkent Bogota'da birçok noktada binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşlerin yanı sıra Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Ibague ve Medellin gibi önemli kentler, protesto ve mitinglere ev sahipliği yaptı.
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Bogota'da Ulusal Park'tan yola çıkan işçi sendikaları ve öğrenci grupları, kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda toplandı.
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Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polislerin meydandaki varlığına tepki gösteren protestocular, uzun süre ESMAD aleyhine sloganlar attı.
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Polisler, insan hakları konusunda çalışma yürüten resmi kamu denetçisi Defensoria del Pueblo görevlilerinin uyarılarıyla meydandan ayrılınca gerginlik sona erdi. Gün sonuna kadar Bolivar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin gösterici olaysız dağıldı.
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21 Kasım'daki ilk genel grevin ardından özellikle geceleri birçok gösteri gerçekleştirilen Hippi Park'ında da senfoni orkestrası konseri eşliğinde, tencere ve sert isimlere vurularak yapılan "Cacerolazo" protestosu düzenlendi.
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- Otoyolu kapatan öğrencilere müdahale
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Başkent'teki diğer yürüyüş ise Ulusal Üniversite ve Ulusal Pedagoji Üniversitesi öğrencilerinin çoğunlukta olduğu göstericilerce gerçekleştirildi.
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Kent merkezinden yola çıkan 2 binden fazla protestocu, Kuzey Otoyolu'nu trafiğe kapatarak şehrin çıkışına kadar ilerledi.
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Bogota trafiğini felç eden yürüyüşte göstericiler, greve katılan kamyonların kapattığı kentin kuzey girişindeki metrobüs durağı önünde uzun süre bekledi.
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Yolda ateş yakan ve trafik akışına izin vermeyen göstericiler ESMAD'ın göz yaşartıcı gazlı müdahalesiyle dağıldı.
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- Kolombiya'daki gösteriler
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Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.
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Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra kaldırılmıştı.?
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Devlet Başkanı Duque, geçen hafta, ülkede baş gösteren şiddet olaylarını kınamış ve halkın her kesiminin katılacağı ulusal diyalog masasının kurulacağını duyurmuştu.
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Ülkede genel grev düzenleyen grupların temsilcileri, Duque'nin diyaloğa sendika ve mahkeme başkanlarının da katılmasını istemesi üzerine, hükümet ile kurulan diyalog masasından çekildiklerini açıklamıştı.
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Şili'de dün düzenlenen protestolarda meydana gelen olaylarda 136 kişi yaralanırken, 43 de yağmalama olayı yaşandı.