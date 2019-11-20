Kocaeli'de 10 inekle süt satmaya başladı, şimdi talebe yetişemiyor

Dedik ki, 'Sütümüz hep standart bir kalitede olsun.' Normal şartlarda sütü standart değerlerde üretmek üretmek zordur. Çünkü hayvanlar, sıcaklık, beslenme şekilleri ve laktasyon dönemi gibi bir çok faktörden etkilenir. Sütün yapısına etki eden bir sürü sebep vardır. Biz bunlara rağmen bir standart bir ürün üretmeye çalıştık. Bu sayede müşterilerimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkartmadık.