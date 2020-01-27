Kobe Bryant'ın başarı dolu hayat hikayesi
Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.
PHILADELPHIA'DA DOĞDU, İTALYA'DA BÜYÜDÜ
Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.
Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.
Philadelphia'daki Lower Merion Lisesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı. 1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.
Zaman zaman verdiği sivri demeçler ve öz güvenle kibir arasında gidip gelen tavırları gençliğine verilen Bryant, 2. sezonunda en azından oyununu olgunlaştırmaya başladı. Zor anlarda sorumluluk almayı sevmesi ve spektaküler hareketleriyle taraftarların favori isimleri arasına giren Bryant, "NBA All-Star maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu" olduğu 1997-1998 sezonunda sayı ortalamasını 15,4'e çıkardı.
Lakers gibi Bryant'ın kaderi de Michael Jordan ile 6 şampiyonluk yaşayan Phil Jackson'ın, başantrenörlüğe getirildiği 1999 yazında değişti. Jackson yönetiminde ligin elit şutör gardlarından birine dönüşen Kobe, Shaquille O'Neal'ın sürüklediği Lakers ile 2000, 2001 ve 2002'de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bryant, şampiyonluklar sırasında normal sezonda 22,5, 28,5, 25,2, play-off'larda ise 21,1, 29,4 ve 26,6 sayı ortalamaları yakaladı.
İsminin O'Neal'ın arkasında anılmasından rahatsız olan ve yıldız pivotla yaşadığı sorunlar zaman zaman basına yansıyan Bryant, 2002-2003 sezonuna, farklı bir motivasyonla başladı. Şubat ayında üst üste 9 maç 40 ve üstünde sayı üreten Bryant, sezonu maç başına 30 sayı, 6,9 ribaunt, 5,9 asist ve 2,2 top çalmayla bitirdi. Fakat şampiyonluğun en büyük adayı Lakers, kupayı, Batı Konferansı yarı finalinde yenildiği San Antonio Spurs'e kaptırdı.
Koç Phil Jackson'ın takımdan ayrılması ve O'Neal'ın Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant karşılığında Miami Heat'e takas edildiği 2004-2005 sezonu, O'Neal olmadan neler yapabileceği merakla beklenen Bryant için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Lakers, Bryant'ın 27,6 sayı, 5,9 ribaunt ve 6 asist ortalamalarıyla oynadığı sezonda play-off'lara gidemedi.
Basketbolseverler, 22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçta tarihe tanıklık etti. Karşılaşmayı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" oldu. 71 sayıyla Elgin Baylor'a ait Lakers kulüp rekorunu da ele geçirdi. Kobe, Lakers'ın play-off ilk turunda elendiği sezonda 35,4 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı.
Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü "Kara Mamba" lakabı takılan Bryant, 2006-2007 sezonunda skorer oyununu farklı bir boyuta taşıdı. Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Chamberlain'den sonra "50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2'nci NBA oyuncusu" olarak tarihe adını yazdırdı. Lakers, Bryant'ın 10 kez 50 ve üstü skor ürettiği sezonu, yine play-off ilk turunda elenerek kapattı.
Lakers, İspanyol pivot Pau Gasol'ün yıl ortasında takıma katıldığı 2007-2008 sezonunda yeniden şampiyon takım havasına girdi. Lakers, Bryant'ın 28,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla kariyerinde ilk kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildiği sezonda NBA finaline çıktı. Fakat Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen ve Rajon Rondo'yu kadrosunda barındıran Boston Celtics'e 4-2 ile boyun eğdi.
Kobe, O'Neal olmadan ilk kez finale yükseldiği yıldan sonra 2008-2009 sezonunda yine takımını finale taşıdı. Hidayet Türkoğlu'nun da önemli parçaları arasında yer aldığı Orlando Magic'i 4-1 mağlup eden Lakers, 7 yıl sonra NBA'in zirvesine çıktı. Kobe ise kariyerinde ilk defa final serisinin MVP'si seçildi.
İdolü ve sürekli mukayese edildiği Michael Jordan'ın 6 şampiyonluk sayısını geçmek isteyen Bryant, sonraki 2 sezonda Batı Konferansı yarı finalinden ötesini göremedi. 2010-2011 sezonunda Mavericks, sonraki yıl ise Kevin Durant ve Russell Westbrook'lu Oklahoma City Thunder, Kobe'nin hayalinin gerçekleşmesine izin vermedi.
2012 yazında Dwight Howard ve Steve Nash'i kadroya katmasıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Lakers, bir türlü beklenen oyunu sergileyemedi. Kobe, 10 Nisan 2013'te oynadığı 47 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 blok ve 3 top çalmalık maçta "5 istatistikte aynı anda bu sayılara ulaşan ilk NBA oyuncusu" olarak tarihe geçti.